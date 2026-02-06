Del cabildo al circo: Síndica de Atizapán opta por el ridículo durante presentación de Bando Municipal

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Estado de México.— Durante la presentación oficial del Bando Municipal, la Segunda Síndica Municipal, Leylany Arce Richard, llamó la atención no por propuestas o argumentos formales, sino por protagonizar un acto performático al presentarse en el kiosco central con una máscara del pintor Salvador Dalí.

La funcionaria señaló que su atuendo simbolizaba lo que calificó como un “gobierno surrealista”; sin embargo, su manifestación fue percibida por diversos asistentes como un espectáculo fuera de lugar en un acto institucional de relevancia cívica, desvirtuando el objetivo del evento y trasladando el debate político al terreno de la provocación visual.

Arce Richard aseguró que el municipio enfrenta una crisis de legalidad y seguridad, y enlistó presuntas irregularidades administrativas y de seguridad pública. No obstante, dichas acusaciones fueron emitidas sin presentar documentación o denuncias formales ante las instancias correspondientes durante el acto, limitándose a un pronunciamiento público acompañado de símbolos llamativos.

Aproximadamente 20 personas acompañaron a la síndica, también portando máscaras, lo que reforzó el carácter escénico de la protesta, más cercana a un performance político que a un ejercicio institucional de rendición de cuentas.

El acto generó opiniones encontradas entre ciudadanos y funcionarios, quienes cuestionaron que una representante popular opte por recursos teatrales en lugar de utilizar los canales legales y administrativos que su propio cargo le confiere para atender las problemáticas que denuncia.