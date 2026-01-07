Magia, sonrisas y tradición: Atizapán celebrará el Día de Reyes con un gran festival familiar

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el Presidente Municipal Pedro Rodríguez Villegas, festejará en grande a la niñez del municipio, con motivo del Día de Reyes, a través de un magno festival que se realizará el próximo 18 de enero en el Deportivo Zaragoza.

A partir de las 9:00 horas, las pequeñas y pequeños podrán disfrutar de la presentación estelar de Panquesito Show, así como del espectáculo de Chilin y Pikin, artistas que llenarán de risa y alegría a chicos y grandes, fomentando así esta tradición que es una de las más esperadas por la niñez.

Además se contará con diversas atracciones como juegos mecánicos, la presentación de “Un Cuento de Navidad”, así como regalos, distintas actividades y muchas sorpresas más, cuyo acceso será totalmente gratuito.

Con esta celebración, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones y actividades que fortalezcan la convivencia familiar, preserven las tradiciones y promuevan el bienestar social, generando espacios seguros y recreativos que contribuyan al desarrollo integral de las y los atizapenses.